У Запоріжжі місцеві жителі створили новорічну ялинку з 270 автомобілів. Цей флешмоб вже став традиційною акцією "Ялинка єднання", під час якої автомобілі шикуються у формі ялинки.

Про це повідомляє "Запоріжжя Онлайн".

Захід відбувся на каскаді "Веселка" на відкритій площі, що неподалік від ріки Дніпро.

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Запорізьку ялинку з автомобілів внесли до Книги рекордів України. Вона побила показники Хмельницького, у якому кількома днями раніше вишикували подібну ялинку з близько 100 авто.