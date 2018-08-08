У Вільнянську кладуть дорогу з використанням нових технологій. Підрядник використовує європейську техніку.

Так, ЗАТ “Запорожстеклофлюс”, який ремонтує дороги в Вільнянську додає в суміш скло в рідкому вигляді. Технологія передбачає укладання асфальту з стеклобетона, що продовжує термін його експлуатації. Техніка запозичена в Європі і повинна збільшити термін експлуатації дороги.

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Нагадаємо, що в Мінінфраструктури чиновники незадоволені швидкістю освоєння коштів на ремонт доріг у регіонах. За словами міністра інфраструктури, Володимира Омеляна в незадовільній якості доріг винувата місцева влада, “Дорожній фонд працює. Гроші – є. Що заважає їх витрачати за призначенням – питайте у місцевої влади” пише він на своїй сторінці у FB.