У Житомирі з різницею в 3 години на тому ж місці сталися дві аналогічні ДТП. У двох випадках водій проїхали перехрестя і просто влетіли в бетонну огорожу.

У центрі Житомира впродовж кількох годин зафіксували дві ідентичні ДТП. Водії обох автівок проїхали перехрестя і влетіли в клумбу з високим фундаментом. Відео ДТП виклали у телеграм-каналі h_zhytomyr.

Читайте також: Яма на дорозі стала причиною смертельної ДТП: суд виправдав водія

"У Житомирі – дивина. Вчора, 16 грудня, на майдані Соборному з різницею в 3 години сталося дві однакові ДТП. Момент зіткнення авто було зафіксовано камерами відеоспостереження. Перша ДТП сталася о 21:17, друга о 00:17", - повідомили автори.

На кадрах видно, як спочатку одна з автівок проїздить перехрестя і, не гальмуючи, виїздить на тротуар, де влітає в бетонну огорожу клумби. З авто вишли пасажир і водій, постояли, а згодом авто евакуювали.

Вже рівно за 3 години на тому ж перехресті легковик знову минув поворот і на швидкості просто "вписався" в те ж місце на бетонній огорожі, що й попередній. Користувачі назвали ці випадки "містикою".