Нещодавно у Верховній Раді був зареєстрований законопроект №7317, покликаний привести норми вітчизняного законодавства до стандартів Євросоюзу. Старий добрий техогляд в ньому іменується "перевіркою на придатність до експлуатації".

У законопроекті передбачена маса нововведень, які торкнуться кожного водія. Одне з них свідчить, що зупиняти автомобіль для перевірки документів зможе не тільки поліція, але і "Уповноважені посадові особи (інспектори) центрального органу виконавчої влади, що забезпечують реалізацію державної політики з питань безпеки на транспорті".

Причому контролювати вони будуть не тільки наявність "свідоцтва про придатність транспортного засобу до експлуатації". У їх повноваження буде входити "придорожній огляд" і що найцікавіше — цьому самому огляду підлягають транспортні засоби "незалежно від країни реєстрації". На практиці це може означати, що власникам автомобілів на "бляхах" сильно ускладнять життя.

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Отримати талон техогляду (свідоцтва про придатність транспортного засобу до експлуатації) можна буде у приватних компаній, які пройшли всі регламентовані перевірки, мають відповідне обладнання і персонал. Вартість такого свідоцтва в законопроекті не фігурує.

Періодичність техогляду для легкових автомобілів, експлуатація яких не пов'язана з комерційною діяльністю, становить один раз на два роки. Причому нові автомобілі проходять першу перевірку на придатність до експлуатації тільки через чотири роки після першої реєстрації.

Впроваджуватиметься техогляд буде поетапно. Першими під нововведення потраплять міжнародні пасажирські перевізники. З 1 липня 2018 року ці транспортні засоби зобов'язані обладнати тахографами та обмежувачами швидкості. З 1 січня 2019 ті ж зобов'язання будуть стосуватися пасажирських перевезень всередині країни. Для легкових автомобілів, в разі прийняття законопроекту №7317, техогляд стане актуальним з 01 січня 2021 року.

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