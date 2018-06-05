Схоже, цього літа Україну дійсно чекає зміна митного законодавства що до імпорту вживаних авто. Активісти співтовариства власників авто на іноземній реєстрації ратують за лібералізацію законів.

Наразі невідомо, про який саме законопроект розповідають активісти, але позитивний настрій та принципове узгодження позицій що до відміни норм Євро-5 стосовно вживаних автомобілів радує власників “євроблях”.

У своєму відеозверненні активісти "АвтоЕвроСили" розповіли про законопроект, в якому норми "Евро5" при ввезенні автомобілів не будуть враховуватися. Але нові ставки акцизів, які будуть впроваджені на ввезення всіх без винятків легковиків, поки їм не відомий.

Втім, маючи досвід ведення переговорів з державою багато хто з власників авто на іноземній реєстрації сумнівається в адекватності митних ставок, що будуть запропоновані владою.

Читайте також: Южаніна оголосила нові ставки для розмитнення автомобілів