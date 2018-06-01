Голова комітету з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна розповіла про нові ставки за якими можна буде розмитнювати вживані авто.

На думку Южаніної, нові ставки розраховані таким чином, щоб вони захищали країну від екологічної шкоди, якої завдають вживані автомобілі.

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"Ставки будуть знижені. Зараз на новий автомобіль з об'ємом двигуна в 1,6 тис. Куб. см акциз становить € 427, віком до п'яти років - € 2 629, понад п'ять років - € 3 906. За моєю шкалою, за новий автомобіль з таким об'ємом двигуна потрібно буде заплатити € 150, до п'яти років (Євро-5) - € 300, 2005-2009 роки випуску (Євро-4) - € 750, 2000-2004 роки (Євро-3) -: € 1 500 ", - пояснила Южаніна. При цьому за автомобілі стандарту Євро-2 доведеться заплатити € 7 500, додала Южаніна.

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"Тут акциз буде виконувати регулюючу функцію, щоб обмежити ввезення таких автомобілів в Україні", - доповнила Ніна Южаніна.

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Нагадаємо, що через неадекватні ставки розмитнення та фактичну заборону первинної реєстрації в Україні вживаних авто старше 2010 року випуску (що не відповідають нормам Євро-5) протягом 2016 року в Україну було ввезено майже 425,4 тис. автомобілів з іноземною реєстрацією.