Державна фіскальна служба України офіційно надала тлумачення щодо листа МЗС, в якому затверджені вимоги перевіряти законність працевлаштування громадян, які ввозять авто в Україну, в литовських держорганах.

“Лист МЗС „Щодо контролю за ввезенням в Україну автомобілів з литовською реєстрацією” лише стимулює до правильного застосування законодавства, упереджує громадян від порушення законодавства, - говориться в офіційному роз’ясненні прес-служби Державної фіскальної служби, надане на запит "Авто 24" та розміщене на сайті відомства.

"Наразі Міністерством закордонних справ України не запроваджено нових правил ввезення в Україну автомобілів з литовською реєстрацією, - говориться в повідомленні ДФС. - На сьогодні митне оформлення транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України (у тому числі й автомобілів з литовською реєстрацією) здійснюється відповідно до норм Митного кодексу України. Цим документом визначено порядок та умови переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України (у тому числі тих, що ввозяться тимчасово чи з метою транзиту), їх митного контролю та митного оформлення.

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При тимчасовому ввезенні товарів і транспортних засобів застосовується також Конвенція про тимчасове ввезення (Стамбул, 1990 рік), до якої Україна приєдналась відповідно до Закону України від 24 березня 2004 року № 1661-ІV і яка набула чинності з 22.09.2004.

І посадові особи митниць ДФС, і громадяни мають дотримуватися вимог українського законодавства з питань державної митної справи".

Нагадаємо, що лист МЗС передбачав обов’язкову перевірку іноземних громадян, які ввозять в Україну зареєстровані в Литві транспортні засоби, на наявність у них офіційних дозволів на роботу: на працевлаштування (зареєстрований литовською Біржою праці) та трудовий договір з литовською компанією, яка надала довіреність на користування транспортним засобом.

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