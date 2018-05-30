Діти поставили Гройсману дорослі запитання.

Володимир Гройсман провів незвичайну відкриту зустріч з кількома дітлахами, аби відповісти на зовсім недитячі запитання. Виявилось, що навіть малечу цікавить “проблема єврономерів”.

Зустріч відбулась у Кабміні і транслювалась у прямому ефірі каналу “112 Україна”. Судячи з формулювань, навряд чи запитання були підготовані самими малюками, однак значно цікавішими виявились відповіді прем’єр-міністра.

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