Імпорт автомобілів часто зв’язують з погіршенням платіжного балансу. В Державній фіскальній службі розповіли про об’єми виводу валюти з країни на закупівлю автомобілів.

Україна імпортувала легкових автомобілів на суму понад $985 мільйонів тільки за перше півріччя 2018 року. Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби.

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Найбільша кількість легкових автомобілів було ввезено в Україну з Японії - на $ 171,5 млн. Далі йде Німеччина. Протягом звітного періоду Україна імпортувала з Німеччини легкових автомобілів на більш ніж $ 163,4 млн. Замикають трійку лідерів США. За шість місяців цього року американці поставили на український ринок легкових автомобілів на $ 138,6 млн.

Поряд з цим, в першому півріччі Україна експортувала легкових автомобілів на $ 3,9 млн. Українські автомобілі найбільше купувала Канада, США і Туреччина.