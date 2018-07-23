Після низки резонансних ДТП за участю мікроавтобусів Укртрансбезпека почала масові перевірки. Страждають і пасажири і перевізники.

Перевірки завдають незручностей пасажирам та перевізникам, але в Мінінфраструктури впевнені - все на благо, адже йдеться життя про безпеку пасажирів. Чиновники вже звітують про результати своєї діяльності.

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Понад 300 порушень щодо безпеки пасажирських перевезень на автодорогах України виявили співробітники Укртрансбезпеки під час дводенного рейду. Такі дані оприлюднила прес-служба відомства станом на вечір неділі.

Рейдові перевірки проводилися 21 і 22 липня. Раніше глава Мінінфраструктури Володимир Омелян на тлі ряду смертельних ДТП пообіцяв тотальний контроль всіх перевізників силами Нацполіціі і транспортної інспекції.

За результатами перевірки 1230 транспортних засобів виявлено 326 порушень, з яких 71 випадок - це порушення режиму праці та відпочинку, а 158 порушень - відсутність дозвільних документів, тобто "сірі" перевізники.

Як повідомлялося, протягом дня 20 липня у чотирьох ДТП на дорогах України загинуло 21 осіб. У ДТП на Житомирщині маршрутка зіткнулася з вантажівкою (10 загиблих і 10 травмованих), в ДТП в Хмельницькій області загинуло три людини (36-річний водій легковика, його 35-річна дружина та 4-річна дочка), в ДТП на Миколаївщині маршрутка врізалася в вантажівка (п'ять людей загинули і 12 були госпіталізовані), а в ДТП в Києві загинула сім'я з трьох осіб.

Після "чорної п'ятниці" в міністерстві інфраструктури заявили, що вже на наступне засідання уряду України буде винесено на затвердження проект постанови про введення контролю швидкості на українських автодорогах.