Мережа АЗК WOG стала партнером блокчейн-екосистеми Binance та запустила можливість оплати за пальне криптовалютою через Binance Pay.

"Розрахунок криптовалютою став ще одним альтернативним інструментом для оплати пального. Ним можна скористатися при безконтактному розрахунку за допомогою сервісу WOG PAY у застосунку PRIDE. Інтеграція реалізована у партнерстві з SettlePay", – зазначили у пресрелізі компанії.

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Для оплати криптовалютою за допомогою Binance Pay клієнтам WOG потрібно зробити два кроки:

обрати покупку пального через систему WOG PAY у застосунку PRIDE;

серед запропонованих способів оплати на колонці обрати Binance Pay та підтвердити оплату у мобільному застосунку Binance.

Binance Pay – безконтактна технологія оплати криптовалютою, що підтримує понад 50 криптовалют і дозволяє всім зареєстрованим користувачам Binance здійснювати миттєві покупки у криптовалюті, розраховуватись за послуги, отримувати та надсилати криптовалюту по всьому світу.