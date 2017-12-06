Державне підприємство "Електричні системи", яке входить до "Укроборонпрому", заключило договір щодо постачання комплектуючих для Mercedes.

Про це йдеться у висновках роботи аудиторів Daimlerа, передає прес-служба державного концерну.

Українське підприємство атестували за міжнародною системою якості.

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"В нас працювала група аудиторів Daimler. Після ретельної перевірки вони дали позитивний висновок щодо нашого заводу. Нас офіційно визнали постачальником Mercedes", – зазначив глава ДП "Електричні системи" Олександр Тіщенко.

Відомо, що знакова для України угода стала можливою після співпраці з американською компанією Delphi, яка працює з українцями впродовж декількох років. Концерн постачає для США електрокабельну продукцію для автомобілів.