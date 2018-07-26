Продажі бензину в Україні скорочуються, а кількість реалізованого автомобільного газу зростає.

Реалізація бензину для автомобілів в Україні через мережу АЗС в червні 2018 року в натуральному вираженні скоротилася в порівнянні з червнем 2017 року на 12,6% - до 111,1 тисячі тонн.

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За інформацією Держстату, на українських АЗС було реалізовано 93,9 тисячі тонн дизельного палива, що на 4% більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Продажі пропану і бутану збільшилися за звітний період на 12,3% – до 72,9 тисячі тонн.

Крім цього було зазначено, що в червні 2018 року продажі бензину для автомобілів через мережу АЗС в грошовому вираженні склали понад 4,26 мільярда гривень, дизельного палива – 3 мільярди гривень, пропану і бутану – 1,7 мільярда гривень.