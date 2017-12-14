Тільки 34% водіїв пам'ятають, що паркувати легкові автомобілі та мотоцикли на краю тротуарів дозволено тільки в місцях, де для руху пішоходів залишається щонайменше 2 метри.

Такі результати були оприлюднені в результаті онлайн-тестування, проведеному з 20 листопада по 7 грудня в рамках Національної інформаційної кампанії H-Road. В ньому взяли участь 2277 інтернет-користувачів України.

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Окрім того, тільки 34% водіїв пам'ятають, що паркувати легкові автомобілі та мотоцикли на краю тротуарів дозволено тільки в місцях, де для руху пішоходів залишається щонайменше 2 метри, а також на ділянках, позначених відповідними дорожніми знаками. 64% автомобілістів знають, що мінімальна відстань для зупинки транспортного засобу (ТЗ) біля пішохідного переходу – 10 метрів по обидва боки (як у населеному пункті, так і за його межами). 56% респондентів не поінформовані про те, що паркувальні місця для інвалідів призначені винятково для авто, якими управляє або в яких перебуває людина з інвалідністю.

У листопаді 2017 року співробітники Патрульної поліції України зафіксували 8810 випадків порушення правил парковки, зупинки і стоянки ТЗ, з них 1501 – на місцях, призначених для людей з інвалідністю.

Недотримання правил паркування може загрожувати не тільки невдоволенням оточуючих – за це передбачено цілком реальне покарання: охочі зупинитися на місцях, призначених для людей з інвалідністю, можуть заплатити штраф 1200–1700 грн, при цьому комунальним службам дозволено евакуювати авто порушника.

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Зупинка і стоянка в недозволеному місці теж може обійтися недешево – від 510 до 680 грн. Таким чином, автомобіліст, який знехтував правилами та інтересами інших людей, лише за 1 випадок порушення може заплатити вартість картки на цілий місяць парковки в спеціально відведених місцях.

100 зайвих метрів для здорової людини – хвилина ходьби, для інваліда – часто непереборна відстань. Так само як і автомобіль, залишений на тротуарі або смузі для громадського транспорту, може ускладнити чи заблокувати пересування великої кількості людей. І поки абсолютна більшість водіїв цього не усвідомлюють, значний розмір штрафу – виправданий захід. На Заході навіть прийнято надавати підтримку поліції у боротьбі з такого роду порушниками. Сигнали про неправильно припарковані авто, що надходять від перехожих та інших автомобілістів, уже давно стали нормою.

Раніше ми давали поради, як звільнити заблокований транспорт.