У листопаді українці купили 7677 нових легкових автомобілів. В результаті наш ринок, вперше з початку року, продемонстрував негативну динаміку. Листопадові реєстрації впали майже на 1% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Лідером листопада стали автомобілі марки Toyota, яких було зареєстровано 840 шт. В листопаді минулого року автомобілів цього бренду продали на 1,3 відсотка більше, ніж у листопаді цьогоріч.

Незважаючи на 11 відсоткове падіння продажів до листопада 2016 року, другим за популярністю автомобільним брендом серед українців залишається Renault з результатом 749 реєстрацій. Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

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На третьому місці з результатом 610 зареєстрованих машин і 20-відсотковим зростанням –чеський бренд Skoda. Volkswagen додав майже 19% до минулорічного листопада і посів четверту сходинку рейтингу із 590 зареєстрованими автомобілями. Замикає п'ятірку лідерів KIA, автомобілі якої минулого місяця отримали 481 реєстраційний номер (-5%).

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Також в ТОП-10 листопадового ринку нових легкових автомобілів увійшли такі марки як: Hyundai – 421 шт. (-4%); Audi – 339 шт. (+47%); Nissan – 331 шт. (-27%); Mazda – 329 шт. (+46%) і Mercedes-Benz – 320 шт. (+29%).

Найпопулярнішим автомобілем листопада став KIA Sportage, який обрали 348 нових власників.

Нагадаємо, що зростання продажів електромобілів в Україні б'є всі рекорди.