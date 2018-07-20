Через події з недійсними сертифікатами автовласники можуть втратити свій автомобіль.

Про випадки шахрайства щодо власників "дизельгейтних" VW Golf Sportwagen повідомив імпортер цієї марки компанія "Порше Україна". За інформацією прес-служби компанії, шахраї телефонують власникам цих авто та на підставі недійсних сертифікатів вимагають передати їм автомобілі. А сьогодні вланиками цих авто є близько 2800 українців.

За інформацією "Порше Україна", у них "відсутня офіційна інформація про скасування реєстрації автомобілів Golf Sportwagen (Variant) в Україні".

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Компанія-імпортер застерігає, що у випадку надходження до власника VW Golf Sportwagen інформації щодо можливого скасування реєстрації авто, про підозрілий дзвінок потрібно повідомити у Головний сервісний центр МВС за телефоном 044 290 19 88 або на електронну адресу [email protected], а також представників "Порше Україна" про це за телефоном 044 492 97 27 або на електронну адресу [email protected]

Компанія "Порше Україна" на даний момент "інтенсивно працює над пошуком сприятливого для клієнтів рішення. Як тільки у нас буде інформація щодо подальшого плану дій, ми в найкоротші строки повідомимо про це", - говориться в повідомленні компанії.

Компанія також повідомила про хід вирішення ситуації з недійсними сертифікатами відповідності. "Ми працюємо над сертифікацією зазначених автомобілів. В даний час ми деталізуємо та систематизуємо сам процес і вже було успішно проведено кілька початкових етапів. Наступним кроком буде розгляд можливості повторної реєстрації вказаних автомобілів.

Ми впевнені, що з моменту узгодження всіх деталей, нам знадобиться декілька місяців для повної реалізації вказаного процесу для всіх автомобілів Golf Sportwagen (Variant). Буде розроблено таку процедуру, завдяки якій, за участі представників нашої дилерської мережі, буде гарантована швидка реалізація рішення. Ми будемо супроводжувати власників цих автомобілів і маємо намір покрити пов'язані з цим витрати та забезпечити компенсацію за створені незручності".

Нагадаємо, що стало відомо, чи виникнуть проблеми у "акційних" Audi.