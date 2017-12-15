Щороку "Google Україна" представляє статистику пошукової активності користувачів українського інтернету. В цьому році вперше запит на автомобільну тематику вийшов в топ 10 в категорії "покупки".

Варто зазначити, що рейтинг найпопулярніших запитів року складено не за кількістю запитів, а за показником "трендовості". Це означає, що такі запити протягом року зростали швидше за інших. Такий підхід дає більш повну картину розуміння зсуву споживчих інтересів.

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Запит "Авто в Литві" виявився на шостому місці, поступившись місцем досить дивним зверненням серед яких "Спінер" і "Бейблейд". Дороги нашої країни підтверджують статистику Google. За даними Державної Фіскальної служби України, станом на 22 листопада поточного року на митну територію України було ввезено понад 1,751 млн транспортних засобів з іноземною реєстрацією.