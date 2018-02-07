Завдяки закону про пільгове розмитнення вживаних автомобілів, що відповідають нормам Євро-5, відбувається суттєве поповнення українського автопарку.

По даним асоціації «Укравтопром» в січні в Україні на облік було поставлено 11 787 легкових автомобілів, з них 5 163 автомобілів, що були в експлуатації в інших країнах. В результаті січневий обсяг ринку іномарок з пробігом виріс в порівнянні з минулим роком на 137%, а їх частка на первинному ринку склала майже 44 відсотки проти 31% роком раніше.

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Найпопулярнішими в минулому місяці були автомобілі європейського походження, з яких першу позицію займає Volkswagen. У січні українці придбали 791 авто німецького бренду. На другому місці Renault - 757 шт. Замикає трійку лідерів Skoda. В січні власниками ввезених вживаних Skoda стали 515 осіб.

Також до ТОП-10 січневого рейтингу первинного ринку автомобілів з пробігом увійшли:

Ford - 334

Opel - 304

BMW - 270

Nissan - 234

Toyota - 216

Audi - 203

Peugeot - 192

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