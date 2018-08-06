Експерти підрахували кількість авто на європейський реєстрації, що їздять по українським дорогам, та визначили шокуючи темпи росту ринку таких авто.

Директор інформаційно-аналітичної групи AUTO-Consulting, Олег Омельницький прокоментував інформацію про те, що в Україні 10% від усіх транспортних засобів доводиться на авто з європейською реєстрацією.

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"Статистики, якої б могли точно оперувати, не існує. Тобто вона виходить якимись непрямими методами. Наприклад, в минулому році ми робили заміри: ставили операторів на головних магістралях Києва, Львова, Харкова, Дніпра і Одеси, і рахували, який відсоток автомобілів на єврономерах проїжджав на протязі години в годину пік. Таким чином, можна було отримати усереднену кількість, знаючи точно, скільки автомобілів зареєстровано в цій області. У 2017 році ця цифра була 5% в середньому по Україні, але на заході це число було більше", - пояснив він.

За словами Омельницького, якщо дійсно в Україні від 10% всіх транспортних засобів доводиться на авто на єврономерах, то це більше 1 млн машин. "Кожен місяць приблизно на 50-60 тисяч таких автомобілів стає більше" зазначив експерт. А це відповідає обсягу продажів у 600-750 тисяч автомобілів на рік. Для порівняння за 2017 рік, за даними AUTO-Consulting, обсяг продажів нових авто склав трохи більше 80 тисяч авто. Прогнози на 2018 рік приблизно такі ж, як і на минулий.