Згідно дослідження, 74% українських водіїв пам'ятають, яка кількість алкоголю в крові припустима при керуванні автомобілем.

Напередодні новорічних свят українські водії-користувачі Інтернету пройшли онлайн-тестування на знання правил, що обмежують керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. Результати тесту показали, що 74% опитаних пам'ятають, який припустимий рівень алкоголю в крові при керуванні автомобілем – не більше 0,2 проміле.

При цьому майже 25% водіїв не знають, що огляд на стан алкогольного сп'яніння може проводитися як поліцейськими на місці зупинки авто за участю двох свідків, так і лікарем медзакладу, які пройшли спеціальну підготовку.

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13% опитаних не змогли назвати всі процедури, які зобов'язаний виконати представник поліції під час перевірки рівня алкоголю, а саме: проінформувати водія про порядок застосування спеціального технічного засобу для перевірки рівня алкоголю в крові; залучити до перевірки двох свідків, у неупередженості яких немає сумнівів; на вимогу водія надати сертифікат відповідності та свідоцтво про перевірку вимірювальної техніки.

87% українців, які брали участь в опитуванні, обізнані, що водій може бути притягнутий до адміністративної відповідальності за керування автомобілем у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, передачу авто іншій людині в стані сп'яніння, а також за відмову проходити огляд.

76% українців знають, що керування в стані алкогольного сп'яніння загрожує штрафом від 10 200 до 40 800 грн з позбавленням права керування авто на термін від року до десяти років (залежно від того, вперше чи ні фіксується порушення).

В онлайн-тестуванні, яке проводилося в рамках Національної інформаційної кампанії H-Road, ініційованої компанією "Хюндай Мотор Україна", взяли участь 2019 українців. Опитування показало, що загалом українські водії непогано знають правила, які стосуються вживання алкоголю за кермом, – майже 39% користувачів, які брали участь в опитуванні, набрали максимальний результат.

Організатори кампанії H-Road підкреслюють, що важливо не тільки знати правила, але й бездоганно їх виконувати. Перш ніж сідати за кермо, пам'ятайте, що ви несете відповідальність не тільки за власне життя, а й за безпеку оточуючих.

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Згідно з інформацією Департаменту патрульної поліції України, за січень-листопад зафіксовано 8940 дорожньо-транспортних пригод (ДТП), у яких водії керували транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість, реакції, з них 1049 ДТП з потерпілими: 101 особа загинула та 1419 травмовано.

У Європі покарання за водіння в стані алкогольного сп'яніння ще жорсткіше, ніж в Україні. У сусідній Польщі, наприклад, якщо в крові виявлено від 0.2 до 0.5 проміле, передбачається штраф від 1 250 євро. У разі аварії сума штрафу збільшується вдвічі, а всі гроші підуть постраждалим. Якщо алкоголь у крові буде становити понад 0.5 проміле, справа дійде до суду з можливим арештом, а також позбавленням водійського посвідчення на термін від 3 до 15 років. Після закінчення цього періоду в автомобіль порушника має бути встановлений "алкогольний замок" – пристрій, який аналізує дихання водія та блокує транспортний засіб, якщо вміст алкоголю у видихуваному повітрі перевищить 0,1 мг. спирту на 1 куб. дм.

У Данії сума штрафу дорівнює заробітку водія напідпитку, помноженому на коефіцієнт алкоголю, який покаже прилад, при рівні алкоголю в крові менше 2.0 проміле, в іншому випадку – позбавлення прав строком від півроку до року. Якщо ж водія зловлять тричі протягом трьох років, йому загрожує тюремне ув'язнення до 10 років, а також конфіскація автомобіля.

У Великобританії граничний вміст алкоголю в крові водія – 0,8 проміле. Досить високий показник, проте його перевищення карається дуже жорстко – штраф у 5000 фунтів, позбавлення прав на рік, а також, за деяких обставин, і тюремне ув'язнення на півроку. Якщо ж водій став учасником смертельного ДТП, йому загрожує 14 років в'язниці, необмежений штраф, а також вилучення прав на 2 роки.

Кампанія H-Road закликає українців проявляти особисту відповідальність і не дозволяти собі сідати за кермо після вживання алкоголю навіть у мінімальних кількостях. Самопочуття водія безпосередньо впливає на швидкість і адекватність реакції, ступінь контролю над автомобілем і, в кінцевому підсумку, безпеку на дорозі.

Нагадаємо, скільки можна випити за кермом?