Результаті продажів нових легковиків у серпні зросли на 10%.

У серпні 2018 року українці купили 7,3 тисячі нових легкових авто, повідомляє асоціація "Укравтопром". Це на 10% більше, ніж у липні та на 11% - ніж у серпні минулого року.

Майже тисячу новеньких авто продали під французьким брендом Renault. Це на 39% більше, аніж у серпні 2017-го.

Другою за популярністю стала японська Toyota (983 авто, плюс 13%). Інший японський бренд Nissan – на третьому місці (498 нових машин, +32%).

Далі розмістились два корейські бренди – KIA та Hyundai. В ТОП-10 серпневого ринку нових легкових автомобілів увійшли: Skoda – 404 шт. (+1%); Mazda – 315 шт. (+30%); Volkswagen – 313 шт. (-40%); Ford – 294 шт. (+20%); Suzuki – 277 шт. (+54%).

Найпопулярнішим автомобілем серпня вчергове став KIA Sportage, їх продали 338 одиниць.

Нагадаємо, що "євробляхи" зайняли 19% українського авторинку.