Через негоду, яка панує зараз в більшості областей України, "Укравтодор" радить українцям залишати свої приватні автомобілі вдома.

Відповідне звернення з'явилось на офіційному сайті відомства.

У Держагентстві автодоріг звітують, що через ускладнення погодних умов вдень 18 грудня на дорогах України було задіяно майже 750 одиниць спецтехніки.

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Водночас в "Укравтодорі" закликають всіх автовласників бути особливо уважними на дорогах, дотримуючись елементарних правил дорожнього руху заради власної ж безпеки.

За різкого погіршення погодних умов, по можливості утримуйтесь від поїздок власним транспортом на далекі відстані,

– йдеться у повідомленні.

В "Укравтодорі" також повідомили, якою є ситуація на українських дорогах станом на вечір понеділка.