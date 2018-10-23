Триває перекриття руху з обмеженням доступу до зони ураження (16-кілометрової зони) у зв’язку пожежею та вибухами на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Ічнянському районі Чернігівської області.

Заборонено рух на автодорогах:

- Р-68 Талалаївка-Ічня-Тростянець-Сокиринцi-/Н-07/ км 0+010 - км 94+171 - в напрямку м. Ічня;

- Т-25-24 Борзна-Iчня-Прилуки км 25+100 – км 79+000 – в напрямку м. Ічня;

- Т-25-27 Бобровиця-Свидовець-Новий Бикiв-Iчня км 74+390 – км 90+516 – в напрямку м. Ічня.

Читайте також: Як бульдодзер: кран згріб в купу близько 20 автомобілів

В рамках операції з обстеження та розмінування території і під’їзних шляхів у радіусі 16 км особовим складом групи піротехнічних робіт та підводного розмінування АРЧ АРЗ СП У ДСНС України у Чернігівській області виконано роботи з розмінування місцевості від ВНП на території автодоріг:

1. Р-68 Талалаївка-Ічня-Тростянець-Сокиринцi-/Н-07/ (км 24+000 – км 43+000).

2. Т-25-24 Борзна - Ічня - Прилуки (км 27+000 - 52+283, км 57+000 - 74+128).

3. Т-25-27 Бобровиця - Свидовець - Новий Биків - Ічня (км 74+500 - 90+516).

4. Т-25-45 Ічня – Буди (км 0+000 – км 14+114).

З метою проведення рятувальних та інших невідкладних робіт у районі надзвичайної ситуації було залучено сили і засоби загальною чисельністю 400 особіб та 104 од. техніки, тимчасово припинено рух потягів через станцію Ічня; спрямовано автомобільний транспорт в об’їзд зони надзвичайної ситуації; закрито повітряний простір у радіусі 30км; на в'їздах до лісових масивів встановлено 20 шлагбаумів.