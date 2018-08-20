Житель Черновицкой области подал таможенникам все необходимые документы, в которых стоимость Tesla фиксировалась в размере 15 тысяч евро.

В Закарпатской области на КПП Ужгород гражданин Украины лишился автомобиля Tesla, поскольку пытался ввезти по документам с заниженной стоимостью авто. Об этом сообщает Мукачево.net.

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Отмечается, что житель Черновицкой области подал таможенникам все необходимые документы, в которых стоимость указанного транспортного средства составила 15 тысяч евро. “Это и вызвало сомнение у таможенников, поэтому они обратились к словацким коллегам и попросили у них информацию, с которой мужчина проходил их контроль”, – говорится в сообщении.

Вскоре стало известно, что согласно полученному договору купли-продажи, поданного украинцем в Словакии, стоимость перемещаемого авто составляет 32,3 тысячи евро – более миллиона гривен. В связи с нарушением таможенных правил автомобиль Tesla был изъят.