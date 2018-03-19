У ЗАЗ Таврія було спортивне минуле. Побудований ще у вісьмидесяті роки автомобіль для перегонів відновили в естонських майстернях.

Ралійна Таврія має дуже мало спільного зі своїми серійними аналогами. Вона побудована на трубчатій рамі, має середньмоторну компоновку, багатоважільну підвіску та задній привід. В якості силового агрегату використовується двигун від автомобіля ВАЗ 2106 та коробка передач від “Москвич 2141”.

Ремонтом трьодверки займається естонський музей-майстерня MOMU Mootorispordi Muuseum. Вже більше року тривають роботи з відновлення цього унікального автомобіля. Зараз реставрація вже вийшла на фінішну пряму – автомобіль здатен самостійно їздити, але деякі зовнішні деталі ще доопрацьовуються.

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