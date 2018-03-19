Корейский производитель внедорожников представил в Женеве новый пикап под названием Musso.

Компания SsangYong Motor представила на Женевском автосалоне в Швейцарии новый пикап SsangYong Musso. Он заменил в модельной гамме Actyon Sports.

Musso построен на той же платформе, что и новый Rexton. Автомобиль обладает усиленной рамой Quad Frame.

Новый Musso комплектуется турбодизельным двигателем объемом 2,2 литра мощностью 181 л.с. Автомобиль доступен с шестиступенчатой механикой, либо шестиступенчатой автоматической трансмиссией Aisin. Среди дополнительных опций безопасности, системы помощи водителю при смене полосы движения, выезде с парковки задним ходом и обнаружения объектов вне зоны видимости водителя.

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Автомобиль укомплектован информационно-развлекательной системой с 9,2-дюймовым HD-экраном, совместимой с Apple CarPlay, Android Auto и возможностью подключения по Bluetooth.

Во второй половине этого года старт продаж модели запланирован в Украине.

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