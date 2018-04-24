Власти Германии готовят новые ограничительные меры для дизельных автомобилей. Борьба за чистый воздух может привести к сильному паданию популярности дизелей и цен на автомобили с дизельными моторами.

Министр окружающей среды Германии Свеня Шульце рассказала, что не считает, что обновление программного обеспечения для дизельных автомобилей в Германии будет достаточным для решения проблем с качеством воздуха и что аппаратные модификации - единственный способ избежать запретов на использование таких автомобилей.

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Немецкая автомобильная промышленность, на долю которой приходится около 800 000 рабочих мест в крупнейшей экономике Европы, борется с глобальной реакцией на дизельные автомобили после того, как Volkswagen признал в 2015 году, что он обманул всех при испытаниях уровня выхлопных газов в США.

Канцлер Ангела Меркель заявила, что сделает все возможное, чтобы избежать запрета на использование дизелей, но разногласия по поводу того, как решить проблему с дизельными автомобилями с высоким уровнем выбросов оксидов азота (NOx), угрожают дальнейшей напряженностью ее коалиции с социал-демократами.

Отвечая на вопрос в интервью Tagesspiegel, который будет опубликован в воскресенье, будут ли приняты уже согласованные меры, для ограничения для автомобилей на дизельном топливе, Шульце сказала: «Я боюсь, что в городах, где пределы были намного превышены - Мюнхен, Штутгарт и другие - только обновления программного обеспечения не хватит».

Она добавила: «Многие меры из непосредственной программы чистого воздуха, такие как электрификация автобусов, хороши и помогут многим городам, но в целом их недостаточно для решения проблемы в городах, которые особенно сильно пострадали».

Шульце сказала, что поэтому она активно проводит кампанию по техническому переоснащению автомобилей, добавив: «На мой взгляд, это единственный реальный способ избежать запретов на использование дизелей».

Отвечая на вопрос, должны ли автопроизводители платить за модернизацию автомобилей, она сказала: «Да, это те, кто вызвал это».

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Она также сказала, что модернизация оборудования была особенно необходима в особенно сильно пострадавших городских районах, где не было другого способа придерживаться ограничений на выбросы NOx, добавив, что это, вероятно, будет около 20 городов.