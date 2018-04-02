Немецкие автовладельцы в срочном порядке избавляются от дизельных автомобилей. Ажиотаж обвалил цены на рынке.

Немецкие автосалоны по продаже Б/У автомобилей переполнены дизельными версиями машин. По оценкам издания Вild, сейчас в Германии владельцы хотят избавиться примерно от 300 тыс. б/у дизелей стандартов "Евро-1" – "Евро 5".

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В связи с увеличенным предложением, еще с декабря 2017 дизеля резко обвалились в цене – в среднем на 1759 евро. На некоторые модели автомобилей падение стоимости достигло 3500 евро.

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Немцы продают дизельные машины в связи с запретами на использование таких авто в некоторых немецких городах. Напомним, ранее Федеральный административный суд Германии признал правомерными запреты местных властей на допуск дизельных автомобилей на территорию крупных городов. Такие запреты могут вводиться местными властями для борьбы с загрязнением воздуха.