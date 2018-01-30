В воскресенье, 4 февраля, в Киеве состоится автопробег владельцев автомобилей на европейской регистрации. Акция проводится с целью снижения действующих таможенных барьеров на импорт подержанных автомобилей.

Организаторы акции наедятся собрать большое количество автомобилей в связи с чем возможны пробки и другие проблемы с движением автомобилей. Маршрут пробега владельцев автомобилей на европейской регистрации начинается на Окружной, захватит левый берег Киева и закончится в центре города.

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Напомним, что это уже не первая акция протеста владельцев автомобилей на еврономерах. В последнее время подобные мероприятия проводятся все чаще, но пока никаких результатов не приносят.