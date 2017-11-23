Заряджені автомобілі спортивного підрозділу Mercedes-Benz – компанії AMG – тепер можна придбати в Києві в спеціалізованому автосалоні. Він є одним з найбільших у Центральній та Східній Європі.

Окремий простір в салоні офіційного дилера Mercedes-Benz виділено під продаж автомобілів спортивного підрозділу цього німецького преміум-бренду – AMG. У концептуальному AMG Performance Center – місце для індивідуальних консультацій клієнтів і простір на 7 автомобілів.

На підлозі перформенс-центру – сліди від шин, залишені при різкому розгоні автомобіля. Таким чином в дизайні підкреслюється спортивний характер автомобілів, що продаються тут.

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Бренд AMG почав свою діяльність 50 років тому з невеликої майстерні по тюнінгу двигунів. Спочатку компанія "заряджала" автомобілі Mercedes-Benz, завдяки чому вони часто вигравали різноманітні змагання.

Бренд AMG має славетну спортивну історію

1990 року Daimler-Benz підписав з AMG партнерську угоду, а в 1993 році світ побачив перший спільний автомобіль - C 36 AMG. Через 6 років компанія влилася в сім'ю з трипроменевим логотипом і отримала назву Mercedes-AMG GmbH.

Компанія виробляє заряджені версії Mercedes-Benz, а недавно випустила спорткар під власним брендом – AMG GT.

AMG першим довів, що спортивні автомобілі можуть бути екологічно чистими – в 2012 році компанія випустила перший серійний спорткар на електроприводі – Mercedes-Benz SLS AMG Electric Drive.

Компанія AMG продовжує дивувати – вона заявила про намір випустити гібридний гіперкар Mercedes-AMG Project ONE в серійне виробництво вже в 2018 році. До речі, цей автомобіль українці зможуть купити саме в новому AMG Performance Center.

Інтерактивний вибір автомобіля Mercedes-AMG

Нагадаємо, що Mercedes продемонстрував, як виглядатиме новий CLS.