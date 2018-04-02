У березні український авторинок перестав рости. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року падіння становило 3,8%.

Як повідомляє AUTO-Consulting, в березні в Україні було продано 6,7 тис. нових легкових автомобілів. У порівнянні з торішнім березнем продажі скоротилися на 3,8%. При цьому на тлі лютневих показників реалізація зросла на 16%. Проте, негативну динаміку на початку весняного бізнес-сезону можна вважати тривожним знаком.

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Якщо уважно подивитися на позиції брендів, то стає очевидно, що майже 20% авторинку тримається на так званих "дізельгейтних" автомобілях, які через свою ціни не залишили жодного шансу конкурентам.

Перше місце в березні зайняв Volkswagen, на частку якого довелося майже 14% всіх покупців. На другому місці Toyota, з часткою ринку майже 13% і пристойним зростанням на 28% в порівнянні з лютим.

Незмінними залишилися і позиції Renault і Audi. А ось Skoda і Hyndai поліпшили свої результати, і тепер займають 5-е і 6-е місце відповідно. Стабільні і позиції Ravon, Ford, Mazda. Єдине падіння в Топ-10 в порівнянні з лютим – це перехід Nissan з 5-го на 7-е місце. А невеликий спад на 3% був зафіксований тільки у узбецького Ravon.

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А ось в Топ-20 змін вже набагато більше. У березні активно нарощували продажі Mercedes-Benz BMW, Kia, Lexus, і ЗАЗ. За даними AUTO-Consulting, за 3 місяці в Україні вже продано 19152 нових автомобілів, що на 16,3% більше, ніж роком раніше. Поки березень став єдиним місяцем з негативною динамікою в 2018 році. До цього ринок зростав хорошими темпами.