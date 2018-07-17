Аварія сталася в Одесі на 7-й станції Люстдорфської дороги увечері 16 липня.

14-річний хлопчик, поки батько спав, взяв у нього автомобіль BMW на іноземній реєстрації. На Люстдорфській дорозі він врізався в припаркований на колі автомобіль Tesla. Після зіткнення хлопчик намагався втекти і навіть кинув на асфальті свої пантофлі.

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Поруч з постраждалим авто був припаркований ще один автомобіль Tesla. З нього вибіг водій і затримав втікача. В процесі гонитви він зробив кілька пострілів у повітря.

На місце ДТП викликали батьків. Батько, який розповів, що прокинувся від дзвінка з повідомленням про аварію, заявив, що не має наміру вигороджувати сина, однак зазначив, що в аварії винен водій Tesla, оскільки припаркував авто не за правилами. Мати підлітка викликала швидку, його госпіталізували з травмою грудної клітини.

Оновлено: за кермом постраждалого автомобіля Tesla була дівчина, на пасажирському місці її літня родичка. У момент ДТП вони якраз вийшли з машини. При цьому дівчина-водій отримала травми і доставлена в лікарню.