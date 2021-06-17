Обшуки пов’язані зі справою про ухилення від сплати податків

Київська міська прокуратура спільно з ГУ Державної фіскальної служби в м. Києві проводять обшуки в службових приміщеннях комунальної корпорації "Київавтодор" у справі про ухилення від сплати податків під час проведення робіт із реконструкції та ремонту шляхопроводів на суму понад 30 млн грн.

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Як повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури, підрядна організація, яка проводила у 2019-2020 роках роботи з будівництва та реконструкції мостів та шляхопроводів у м. Києві, зокрема шляхопроводу на перетині проспектів Комарова та Леся Курбаса над залізницею Київ-Волинський-Святошино на суму 413 млн грн, зазначала в документації субпідрядників із ознаками фіктивності.

"Зазначена підрядна організація, діючи у змові зі службовими особами КК "Київавтодор", зазначала у фінансовій документації реквізити підприємств із ознаками фіктивності, залучених нібито для виконання субпідрядних робіт, що дало змогу ухилитись від сплати податків в особливо великих розмірах та завищити реальну вартість ремонтних робіт", - зазначено в повідомленні.

17 червня на підставі постанови суду за адресою офісних приміщень "Київавтодору" розпочато обшуки з метою пошуку первинних фінансових документів і фіксації відомостей про обставини скоєння кримінальних злочинів.

Як повідомлялося, 12 травня у приміщеннях "Київавтодору" співробітники ДФС проводили обшуки в рамках досудового розслідування кримінального провадження за підозрою в нанесенні службовою особою компанії збитків державі у великих розмірах через перевищення повноважень. Слідчі органи виявили, що зазначена посадова особа отримала неправомірну винагороду за те, що сприяла комерційній компанії у виграші публічних торгів у 2019-2020 роках щодо відновлення дорожньої інфраструктури. Загальна сума виграних тендерів за цей період становить 1,9 млрд грн.