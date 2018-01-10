Власників автомобілів з бензиновими і дизельними двигунами за в'їзд в екологічно чисту зону міста, якими будуть визнані центри польських мегаполісів, зобов'яжуть заплатити 30 злотих в день.

Про це повідомляє money.pl.

Такий законопроект, що передбачає серед іншого введення плати за в'їзд в екологічно чисті зони міст, уряд Польщі прийняв ще в кінці грудня минулого року. Тепер документ проходить схвалення в Сеймі, а вступити в силу новий закон повинен через 14 днів з дня опублікування на офіційному сайті.

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Міська влада вирішить чи вводити плату за в'їзд. Але громадськість очікує, що під прапором боротьби зі смогом багато, хто захоче це зробити. Проект закону передбачає, що внесені платежі стануть доходом муніципалітету. Так, чиновники Вроцлава, Кракова та Торуня раніше вже заявляли в доцільності введення екологічних зон.

Звільнено від плати будуть тільки власники автомобілів на альтернативних видах палива. Додатково їх стануть заохочувати можливістю безкоштовно паркуватися і до кінця 2025 року дозволять використовувати смуги, призначені для руху громадського транспорту

Інформаційний центр уряду Польщі повідомляє, що для порушників закону про обмеження в'їзду в екологічно чисті зони міста передбачено штраф в 500 злотих. Такі зони будуть цілодобовими, не передбачається робити виключень навіть у вихідні і свята.