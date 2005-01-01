Надсучасний автосалон створений за новою концепцією французького автовиробника - Renault Store. Це глобальний проект нової концепції дизайну і організації дилерського центру.

1 лютого 2018 року вперше в Україні розпочав роботу автокомплекс, який відповідає новій концепції дизайну й організації дилерського центру Renault Store. Автосалон відкрив дилер Renault в Полтавській області компанія “Соллі Плюс Полтава“.

Завдяки концепції Renault Store шлях клієнта в дилерському центрі виявляється легким і зрозумілим: тут чітко позначені ділянки продажу, сервісу, аксесуарів, зонування експозиції автомобілів та фінансових послуг.

Сучасний дизайн автосалону поєднує ІТ-технології з комфортним місцем для ознайомлення з автомобілями. Це своєрідний бутик, який розриває історію та цінності французького бренду. Бутик, в якому кожен клієнт почуватиме себе комфортно, починаючи з в'їзду на територію.

На території автоцентру “Соллі Плюс Полтава“ виділені ділянки комерційної техніки Renault Pro +, електромобілів Renault ZE, новинок та тест-драйвів.

Шоу-рум Renault Store - це вітрина марки. Автомобілі в салоні розподілені за тематичними зонами: “Новинка“ презентує актуальну модель, ділянка “Емоції“ виділяє флагманські моделі.

Оновлений фасад дилерського центру Renault виділяє центральний елемент фасаду «промінь сонця» - жовту смугу, яка уособлює корпоративний колір бренду Renault і показує клієнту головний вхід в салон.

При вході в салон клієнта зустрічає «Дорога Renault», яке веде в різні місця автоцентру. У бренд-барі відвідувачі знайомляться з Renault за чашкою кави, ознайомлюються з віхами створення бренду на стенді історії.

Дилерський центр “Соллі Плюс Полтава“ площею 2000 м2 також включає місце для передачі автомобіля клієнту. А у сервісній зоні, яка нині обладнана 9 підйомниками, невдовзі буде функціонувати малярно-кузовний цех.

Одна з найголовніших стратегій нового полтавського автоцентру – розвиток електромобілів. Для їх продажу та сервісу фахівці компанії пройдуть навчання, а в модельній гамі Renault з’являться електромобілі.

Новий автосалон у Полтаві відкривали мер міста, керівник Renault в Україні та власники компанії “Соллі Плюс”.

Таким чином Renault Store дозволить клієнтам автосалону відчути «Пристрасть до життя» - відповідно до нового девізу компанії Renault. Такі автосалони невдовзі будуть відкриватися і в інших містах України.