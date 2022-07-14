На заводі "Москвич" збираються випускати іранські машини. Російські чиновники второпали, що створити з нуля автомобіль неможливо.

RTVI з посиланням на слова керівника російського центру "Іранці за кордоном" Мірзаї Газі Аббаса Мослема повідомив, що на автозаводі "Москвич", де раніше збирали моделі Renault, можуть налагодити випуск іранських транспортних засобів.

Читайте також: Російський авторинок у червні 2022 року впав на 82%

Представник азіатської країни заявив, що зараз із російським підприємством є попередня угода про виробництво автомобілів під брендом «Москвич».

Мослем також повідомив, що іранські компанії можуть запустити виробництво своїх автомобілів на підприємствах у Набережних Човнах та Єлабузі. Азіатські моделі там можуть випускати під марками "Волга" та "Перемога". Крім того, Іран має ліцензії компаній Mercedes-Benz, Peugeot та Renault.

Російська влада планує відродити виробництво автомобілів під брендом «Москвич» до кінця 2022 року. Проте досі невідомо, які машини збиратимуть на підприємстві. Спочатку припускали, що на колишньому заводі Renault стануть на конвеєр китайські моделі. Серед претендентів назвали марки JAC, FAW та BYD.

При цьому мер Москви Сергій Собянін раніше повідомляв, що це мають бути «найсучасніші моделі». Міський голова вважає, що до відродження легендарного бренду необхідно залучити іноземних партнерів, оскільки створити вітчизняний автомобіль з нуля своїми силами неможливо.