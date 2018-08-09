Створюється нова служба – муніципальні інспектори. З 27 вересня вони зможуть евакуювати автомобілі, припарковані з порушенням Правил дорожнього руху, а також авто, власники яких не оплатили паркування.

Муніципальні інспектори 27 вересня отримають повноваження складати адміністративні протоколи, виписувати штрафи, а також евакуювати неправильно припарковані автомобілі. Про це повідомив в ефірі телеканалу "Київ" керівник КП "Київтранспарксервіс" Олександр Німас.

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27 вересня, після введення в дію реформи паркування, інспектори з паркування зможуть складати протоколи порушень і евакуювати машини, припарковані на перехрестях, велодоріжках, на місцях для інвалідів, у зонах руху громадського транспорту і пішохідного руху.

При цьому він зазначив, що поки це мають право робити тільки співробітники поліції. Додамо, що тарифи на парковку будуть діяти у відповідності з трьома зонами, 10, 7 або 5 гривень на годину. Штраф за несплату парковки – 20-кратний.