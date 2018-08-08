В американському штаті Айдахо з 1 липня 2018 року заборонили занадто повільно їздити в лівому ряду. Порушникам загрожує штраф у розмірі 90 доларів.

Тепер в Айдахо в лівому ряду автомагістралі потрібно їхати практично на максимально дозволеній швидкості (65 миль/год - це приблизно 105 км/год). Якщо водій це не може або з якихось причин не хоче - тоді йому потрібно прийняти вправо і не заважати “нормальним” автолюбителям.

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Для чого в Айдахо заборонили водіям занадто повільно їздити в лівому ряду? Щоб скоротити кількість ДТП. Чи буде ефективною є ця міра - покаже час.

Айдахо - не перший американський штат, де заборонили їздити занадто повільно. У 2017 році таке правило ввели в Неваді. Правда, там штрафи вищі - аж до 250 доларів. У Вірджинії теж з минулого року штрафують порушників швидкісного режиму. Там за надто повільну їзду в лівому ряду штраф становить від 250 доларів і вище.

Раніше вчені в результаті дослідження прийшли до висновку, що якщо автомобіль рухається на швидкості менш 5 миль / год, ніж середня швидкість на автомагістралі, то це частіше призводить до ДТП, ніж якби швидкість перевищувала дозволену на 5 миль / год.