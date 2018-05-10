10 травня на вулиці Пушкінська в столиці припаркований на тротуарі MINI Cabrio провалився під землю.

Ймовірно, причиною такого провалу стала несправність каналізації або водопроводу, через що грунт був вимитий, а автомобіль, що стояв на цьому місці, пішов під землю.

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Яким чином постраждалий автовласник буде компенсувати витрати на ремонт пошкодженого автомобіля, не зовсім зрозуміло. Очевидно, що доведеться подавати позов до міської влади Києва за неналежне утримання території та комунікацій.