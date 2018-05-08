На рахунку Франсуа Жісcі кілька світових рекордів, кожен з яких він встановив на вельми небезпечних транспортних засобах – реактивних велосипедах. Чергова спроба закінчилась фатально.

5 травня під час тестового заїзду перед спробою чергового досягнення французький гонщик Франсуа Жісcі вилетів з траси і розбився.

Останнім рекордом Жіссі став швидкісний заїзд у вересні минулого року: француз розігнався до 261 км/год на трициклі з балоном, наповненим сумішшю стисненого повітря і води, що виконував роль двигуна. Першу сотню реактивний снаряд набрав усього за 0,551 секунди.

Цього разу Франсуа Жісcі збирався досягти швидкості у 400 км/ч на транспортному засобі такого ж типу. Тренувальні заїзди проходили вранці 5 травня в аеропорту комуни Мюншуз на північному сході Франції. На швидкості приблизно 300 км/год гонщик не впорався з керуванням, вилетів за межі злітно-посадочної смуги і розбився. Поліція називає можливою причиною аварії нерівність траси: трицикл підкинуло, він зійшов з прямолінійної траєкторії, а скорегувати курс на такій швидкості гонщик не встиг. На допомогу Жіссі вилетів вертоліт з медиками, але врятувати екстремала їм, на жаль, не вдалось – від отриманих травм чоловік загинув.

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