В порядку денному Верховної Ради 27 лютого 2018 року розміщений законопроект №6644 "Про внесення змін до Закону України "Про автомобільний транспорт".

Законопроектом пропонується внесення змін, що регламентують порядок вантажних перевезень і стосуються головним чином габаритно-вагового контролю вантажних автомобілів.

В пояснювальній записці йде мова про те, що метою прийняття проекту є попередження передчасного руйнування автомобільних доріг перевантаженими транспортними засобами.

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В самому законопроект передбачені досить високі штрафи для перевізників, які допускають перевантаження автомобілів. Величина штрафу за перевищення встановлених норм навантаження встановлюється на рівні двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (34 000 грн.).