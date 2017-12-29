Питання легалізації в Україні автомобілів на іноземних номерах з кожним днем стає все актуальнішим. Необхідність такого рішення розуміють і у Верховній Раді.

Зовсім нещодавно у ВР був зареєстрований законопроект №7457 від 27.12.2017 "Про внесення змін до Закону України "Про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрації транспортних засобів (щодо врегулювання ввезення на територію України легкових автомобілів, що були у вжитку)".

Читайте також: Влада вирішила хитро позбутися авто на іноземних номерах

Суть законопроекту полягає у відстроченні набуття чинності екологічних стандартів. Документом пропонується дозволити ввезення та реєстрацію транспортних засобів, що були у вжитку за умови, що вони відповідають екологічним нормам Євро-2. Це означає, що можна буде розмитнити автомобіль, виготовлений після 1995 року.

Зараз для легалізації автомобіля в Україні необхідно, щоб він відповідав нормам Євро-5.

Нагадаємо, що розмитнити авто на іноземних номерах можна буде за 600 євро.