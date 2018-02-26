Польский користувач цього бренду хоче за три роки побудувати мережу зі ста АЗС в Україні

Швейцарський бренд автозаправок Avia International надав дозвіл польській компанії Unimot на використання свого бренду в Україні.

Після цього глава наглядової ради компанії Unimot Адам Сікорський оголосив про те, що розпочне розвивати мережу заправок під цією маркою в Україні на умовах франчайзингу. Про це він повідомив польському інтернет-виданню Bankier.

У планах компанії Unimot, яка на сьогодні експлуатує 8 АЗС під брендом Avia у Польщі, довести число автозаправок у себе на батьківщині та в Україні до 100 у кожній. Компанія Unimot вже отримала велику кількість заявок від українських підприємців - власників АЗС, зацікавлених у співпраці.

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