Чи може великий кросовер, який розганяється до першої сотні за 5,3 секунди, витрачати 3,3 л палива на 100 км? Може, якщо це Mercedes-Benz GLE 500e 4MATIC.

В Україні представлений гібридний позашляховик Mercedes-Benz GLE 500e 4MATIC з унікальними технічними характеристиками – поєднує динаміку спорткара з економічністю гібрида.

GLE 500e – плагін-гібрид, що може заряджати тягову акумуляторну батарею як від двигуна внутрішнього згоряння, так і від зовнішньої електричної мережі.

На чистій електротязі цей позашляховик може пересуватися на відстань до 30 кілометрів – для більшості людей цього вистачить, щоб з'їздити на роботу і додому. При цьому на електриці він їде зовсім не повільно – до 130 км/ч.

Літій-іонний акумулятор можна зарядити від зарядної станції протягом двох годин, а від побутової розетки – за 4 години. Невеликий за розмірами, електричний модуль повністю інтегрований в семиступінчасту автоматичну коробку передач 7G-TRONIC PLUS.

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Під капотом GLE 500e 4MATIC розмістився бензиновий двигун V6. Максимальна потужність автомобіля досягає 442 л. с., а крутний момент – 830 Нм, що дозволяє розігнатися до 100 км/год за 5,3 с. При цьому витрата палива на 100 км складає 3,3-3,7 л, а рівень викидів CO2 — 78-84 г/км. Повний привід – постійний, максимальна швидкість становить 243 км/ч.

За бажанням водій може вибрати один з чотирьох режимів руху: електричний E-MODE, HYBRID (Гібрид), E-SAVE (Економія електроенергії) і CHARGE (Зарядка).

Вартість гібридного автомобіля співставна з бензиновим аналогічної потужності.

Нагадаємо, що Daimler оприлюднив фотографії нової моделі Mercedes-Benz A-класу.