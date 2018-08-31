На офіційній сторінці Мінінфраструктури розміщено проект постанови, який стосується автобусних перевізників та їх пасажирів. Щоб підвищити безпеку, автори документа пропонують заборонити з 1 січня 2020 року експлуатацію автобусів, які переобладнані з транспортних засобів іншого призначення.

Це значить, що “бусики” типу “Спрінтера”, перероблені із вантажних, більше не зможуть слугувати в якості “маршруток”. Щоправда, є виключення: якщо автобус має повну масу не більше 5 тонн (категорія М2) та використовується для нерегулярних (туристичних) перевезень на маршрутах протяжністю до 80 кілометрів і має сертифікат відповідності, він все ж зможе виконувати роль автобуса, але перевозячи виключно сидячих туристів.

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Ще одна із запропонованих змін може набути чинності з 1 січня наступного року: всі автобуси повинні бути обладнані тахографами. Це пристрій, який фіксує час роботи і відпочинку водія (водіїв), та швидкість руху ТЗ з прив’язкою до часу. Не стосуватиметься ця вимога лише автобусів, що курсують по маршрутах протяжністю до 50 км, та тих, чия максимальна швидкість не перевищує 40 км/год.

Третя запропонована зміна стосується використання ременів безпеки. У всіх автобусах, окрім тих, що працюють на міських маршрутах, повинні бути ремені безпеки для пасажирів. Наразі невідомо як ця норма стосуватиметься пасажирів, що стоять, адже чимало автобусів (“заводських”, не переобладнаних) мають конструкцію, що дозволяє таке перевезення. Та й чи самі пасажири, які зараз не дуже охоче користуються пасками у легкових авто, будуть “прив’язувати” себе до сидіння?

Нагадаємо, що описаний документ є проектом, винесеним для громадського обговорення. Якщо ви маєте пропозиції чи зауваження, до 17 вересня 2018 року їх можна надсилати до Мінінфраструктури.