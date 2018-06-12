Протягом минулої доби виявлено найбільшу кількість порушників, що керували автомобілем у стані алкогольного сп’яніння. Співробітниками поліції складено 688 відповідних протоколів.

У 2017-му році за добу поліцейські в середньому складали 300 протоколів за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння. Звісно, мова лише про “оформлених” порушників, оскільки зупиняти транспортні засоби “для перевірки документів” патрульні не можуть. Тому певна частина водіїв, які сіли за кермо напідпитку, уникає відповідальності.

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Рекордною кількістю, притягнутих до відповідальності по 130-й статті КУпАП за день, до сьогодні, було значення у 468 “п’яничок” (у квітні 2017-го). Але це значення тепер не найбільше: 11 червня 2018 року було встановлено новий антирекорд, яким може пишатись поліція, але аж ніяк не українські автомобілісти: 688 протоколів за водіння у стані сп’яніння!

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Це надзвичайно велика кількість, фактично - потенційних вбивць, які нехтують власною безпекою та зневажають право на безпеку пересування інших учасників дорожнього руху. Вочевидь, “пунктів тверезості” де б перевіряли водіїв всіх без виключення автомобілів, та “ідіотен-тесту” для систематичних порушників в Україні явно бракує. Такі заходи могли б дозволити іншим, відповідальним учасникам дорожнього руху, менше боятись за своє життя, вирушаючи у дорогу.