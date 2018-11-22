Відповідний закон вже ухвалено в другому читанні Верховною Радою України, а чинності він набуде через три місяці після його офіційного опублікування.

Верховна Рада 22 листопада прийняла в цілому законопроект №7279-д, який вносить чимало змін у законодавство, в тому числі таких, що стосуються автомобілістів. Зокрема, із Адмінкодексу зникне частина статті 130-ї, тієї, яка застосовувалась для порушників, котрі керували автомобілями під дією алкоголю. Тепер відповідальність за це порушення переноситься у Кримінальний кодекс, для чого буде створена нова стаття №286-1.

Читайте також: "Євробляхери" побили водія вантажівки: відео

За відмову водієм від проходження перевірки на стан алкогольного чи подібного сп’яніння, за керування транспортним засобом під дією алкоголю (а також препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції), передачу керування ТЗ особі, що перебуває під дією алкоголю, вживання спиртного, наркотиків після ДТП чи зупинки на вимогу поліцейського – штраф від 17 000 до 34 000 грн, та позбавлення водійських прав на строк до трьох років.

Але це лише початок. Повторне вчинення порушення із переліку, що у попередньому абзаці, каратиметься штрафом до 51 000 грн, із позбавленням водійських прав на строк від двох до трьох років. Описані норми стануть чинними через три місяці після офіційного опублікування закону на основі проекту №7279-д.