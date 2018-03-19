Новий компактний кроссовер від Skoda вже збирають в Україні, але моторна лінійка поки що обмежена лише одним агрегатом.

Зараз для українського ринку на заводі в Закарпатті збирають Skoda Karoq з одним 1,5 літровим бензиновим двигуном потужністю 150 к.с., який пропонується лише в парі 7-ступінчатою коробкою DSG.



Поки що автомобіль пропонується лише у двох комплектаціях – Ambition (від 675 431 грн) та Style (від 715 826 грн). Але в найближчих планах компанії - розширення моторної лінійки за рахунок появи дизельних версій.

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