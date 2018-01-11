Держпродспоживслужба виявила розповсюдження на ринку України омивача скла, який містить метиловий спирт.

Як повідомляє прес-служба відомства, омивачів скла "Зимовий концентрат – 80" LEDOCOOL за результатами експертизи не відповідає вимогам щодо безпечності цього товару.

Продукт містить у своєму складі метиловий спирт – метанол, який може становити серйозну загрозу здоров'ю людей.

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"З метою забезпечення прав громадян на безпечну продукцію, запобігання виникненню порушень вимог законодавства України під час розповсюдження та/або введення продукції в обіг на території України, яка при її використанні за призначенням становить загрозу суспільним інтересам, Держпродспоживслужбою винесено відповідні рішення про вилучення з обігу та заборону омивачів скла "Зимовий концентрат – 80"LEDOCOOL на ринку України", – зазначили у відомстві.