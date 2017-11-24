Відтепер українцям, які вперше отримуватимуть посвідчення водія, видаватимуть його на два роки.

Відповідну постанову прийняв Кабінет міністрів України, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Відповідно до постанови №885 від 10 листопада, перше посвідчення водія видається терміном на два роки. Окрім цього, щодо водія встановлюється обмеження керувати автомобілем зі швидкістю понад 70 км/год.

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"Посвідченням водія, виданим вперше, є документ, отриманий після здачі особою, що раніше не мала водійського посвідчення або яка була позбавлена права на керування транспортним засобом, теоретичного і практичного іспитів в сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ", – йдеться в постанові.

Якщо за два роки у водія буде менше двох адміністративних порушень, він зможе обміняти права без здачі теоретичного та практичного іспиту у службовому центрі Міністерства внутрішніх справ. Якщо порушень буде три і більше – доведеться здавати іспити.

При цьому водій-початківець, якщо його позбавили права керування автомобілем за ці два роки, буде змушений отримувати права заново, з проходженням спеціального медичного огляду і відповідно до програми підготовки водіїв.

До слова, Україна домовляється про взаємний обмін водійських посвідчень з ще однією країною.